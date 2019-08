Trovato senza vita sulla tomba della moglie al cimitero a Monza: morto 77enne

Si accasciato e ha esalato l'ultimo respiro vicino a dove riposa la donna che ha amato per una vita intera. In un abbraccio simbolico che li ha uniti anche di fronte alla morte. Dramma lunedì mattina a Monza, all'interno del cimitero urbano.

Intorno alle 11 alcuni passanti hanno chiesto l'intervento dei soccorsi del 118 per un uomo probabilmente colto da un malore improvviso a ridosso dell'ingresso di via Nievo. I presenti hanno visto il pensionato, 77 anni, residente in via Amati, accasciarsi sulla tomba della moglie deceduta all'eta di 63 anni nel 2010.

Purtroppo inutili i soccorsi: i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo che aveva ancora tra le mani l'innaffiatoio con cui tutti i giorni si prendeva cura dei fiori deposti sulla lapide della moglie. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del comando di via Marsala.