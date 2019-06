Cadono in acqua durante gita: morto 32enne disabile, grave in ospedale l'amico

Non ce l'ha fatta il ragazzo disabile che nella mattina di venerdì è caduto nelle acque del Naviglio insieme a un suo coetaneo, tra Robecco e Cassinetta di Lugagnano. Il corpo del giovane, 32 anni, è stato recuperato dai vigili del fuoco, che l'hanno trovato ancora legato al triciclo con cui era precipitato nel canale.

I due ragazzi, entrambi disabili del centro diurno per disabili di Macherio, stavano percorrendo la ciclabile a bordo di tricicli, con al seguito degli accompagnatori, quando sono caduti in acqua. Sul posto sono subito accorsi due elisoccorsi e altrettante ambulanze del 118, riuscendo a trovare uno dei due amici in acqua e a rianimarlo sul posto, per poi trasportarlo all'ospedale San Raffaele, dove è ricoverato in condizioni molto gravi. La vittima invece è stata data per dispersa per ore prima del tragico ritrovamento.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, al lavoro sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto, il ragazzo recuperato inizialmente dai soccorritori è riuscito a sganciare la cintura che lo teneva legato al triciclo. L'altro giovane invece è rimasto imprigionato sul mezzo, che lo ha trascinato sul fondo del Naviglio Grande facendolo di fatto affogare. A tre ore dal tragico episodio il triciclo era stato avvistato a testa in giù sul fondo del canale.