Stroncato dalla malattia a soli cinque anni il piccolo Nicolò

E' morto a soli cinque anni Nicolò Lanzoni, stroncato da una malattia. Il piccolo, figlio del consigliere comunale e vice presidente del consiglio comunale di Sesto San Giovanni Marco Lanzoni, si è spento a causa di un brutto male che ha spento troppo presto il suo sorriso e i suoi sogni.

Il triste annuncio della morte di Nicolò si è subito diffuso in città e l'intera comunita di Sesto San Giovanni si è stretta attorno alla famiglia. L'ultimo saluto è in programma martedì mattina, alle 11, nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice: dopo la cerimonia funebre la salma sarà accompagnata nel luogo di cremazione.

"Grazie a tutti per le centinaia di condoglianze ricevute in questo nostro triste momento. Niente fiori, ma nel caso devolvere contributo in memoria di Nicolò all’Associazione Neuroblastoma" ha fatto sapere papà Marco, con un intervento pubblico sui social dove in tantissimi nelle ultime ore hanno rivolto accorati messaggi di cordoglio e condoglianze alla famiglia stringendosi al dolore dei parenti.

"Tutta Sesto San Giovanni si stringe intorno al Vice Presidente del Consiglio Marco Lanzoni e alla sua famiglia per la perdita del piccolo Nicolò. Un dolore che non trova parole. Vi siamo vicini" si legge nell'annuncio comparso sulla pagina Facebook del comune di Sesto San Giovanni.

La famiglia ha ringraziato l'Associazione Vidas e il personale dell'istituto dei Tumori per le cure ricevute dal figlio. I familiari hanno chiesto di non inviare fiori ma di devolvere eventuali donazioni all'associazione Neuroblastoma.