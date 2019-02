Tragedia a Gerno, trovato morto nel suo appartamento

Un uomo di 73 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di via Casati a Gerno (frazione di Lesmo, in Brianza) nella mattinata di lunedì 18 febbraio.

L'allarme è scattato nella prima mattinata quando un assistente domiciliare del comune si è presentato a casa dell'anziano: dall'appartamento non è però arrivata nessuna risposta e quindi è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, la polizia locale, carabinieri e un'ambulanza, ma per l'uomo, vedevo che viveva da solo, non c'astato nulla da fare: era già morto.

Sul posto anche il medico legale, ma con ogni probabilità si è trattato di un decesso per cause naturali. La vittima, qualche mese fa, aveva perso il figlio, vinto da una terribile malattia.