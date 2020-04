Lutto al distaccamento dei vigili del fuoco di Lissone: morto Giuseppe Pirruccio

Vigili del fuoco di Lissone in lutto per la scomparsa di Giuseppe Pirruccio. Sessant'anni, prima autista poi caposquadra in servizio presso il distaccamento della cittadina brianzola, Pirruccio è morto dopo una malattia. A luglio avrebbe tolto la divisa e sarebbe andato in pensione. Per tutti era una delle "colonne" del distaccamento.

A darne l'annuncio, venerdì pomeriggio, sono stati i colleghi di Lissone. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco che tutti ricordano come "sorridente" e sempre sisponibile.

Negli "anni passati con Giuseppe, non l'ho mai visto arrabbiato,sempre solare e sempre col sorriso sulle labbra" ricorda un collega. "Jack compagno di molte avventure affrontate in caserma e fuori insieme. Il tuo ricordo sarà un sostegno sempre presente, la tua volontà di fare sarà una spinta per non arrendersi, la tua simpatia e la gioia di vivere sosterrà lo spirito di solidarietà verso il prossimo. Grazie di essere stati insieme un forte abbraccio” scrive qualcun altro.

Intanto alla sede di Lissone le bandiere sono rimaste a mezz'asta per salutare l'ex collega.