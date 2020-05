Giussano, esce per fare passeggiata ma non torna a casa: malore fatale per 77enne

Era andato a fare una passeggiata in campagna. Un modo per distendersi dopo il lungo periodo del lockdown e della vita chiusa tra le pareti di casa. Ma poi quello che doveva essere un momento sereno si è trasformato in un dramma.

Lunedì verso le 19, notando che ancora non era rincasato, i familiari del pensionato, 77 anni, di Giussano, hanno lanciato l’allarme, chiamando i carabinieri. I militari della compagnia di Seregno hanno subito avviato le ricerche. Poi la triste scoperta: l’anziano si era sentito mancare ed era stato sorpreso da un malore che gli è stato purtroppo fatale, in via Bixio.

Sul posto sono arrivati, oltre ai carabinieri, anche gli agenti della polizia locale, i medici del 118 e un’ambulanza: ma per il 77enne non c’è stato niente da fare: quando i soccorsi sono arrivati era già senza vita. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.