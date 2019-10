Tragedia in azienda a Lecco, muore un ragazzo di 27 anni di Arcore

Un ragazzo di ventisette anni, brianzolo, residente ad Arcore, ha perso la vita all'alba di martedì a Lecco, all'interno di una azienda. Il dramma si è consumato alla Mab (Metallurgica Alta Brianza), ditta metallurgica con sede in Viale Brodolini, 18, nella zona di Rivabella.

L'allarme è scattato dopo le 7.30: sul posto l'intervento dell'ambulanza del Lecco Soccorso e di un'automedica. Per il lavoratore, che secondo le prime informazioni raccolte sarebbe rimasto gravemente ferito da un macchinario utilizzato per tagliare l'acciaio, purtroppo non c'è stato nulla da fare. In Viale Brodolini sono intervenuti anche Vigili del fuoco, Questura di Lecco e personale di Ats Brianza, chiamati a fare luce sulla dinamica che ha portato all'ennessima tragedia sul lavoro.

Azienda chiusa per lutto. Possibile gesto volontario

All'esterno della Mab è apparso il cartello "Chiusa per lutto", scritto in lingua italiana e tedesca. Stando alle prime informazioni, è possibile che il giovane, residente ad Arcore (Monza e Brianza), si sia tolto volontariamente la vita: in mattinata avrebbe inviato un allarmante messaggio d'addio, che avrebbe indotto un conoscente ad allertare le forze dell'ordine.