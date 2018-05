Trovato senza vita un sessantenne brianzolo disperso da venerdì

E' stato trovato senza vita l'un uomo di 62 anni, brianzolo, di Bovisio Masciago, scomparso nella serata di venerdì 11 maggio nella zona del Rifugio Casera Vecchia di Varrone, sopra Premana.

Il sessantenne, promotore finanziario, non sarebbe rientrato a casa per cena: verso le 21 quindi i familiari, insospettiti dalla sua assenza, hanno lanciato l'allarme e dato il via alle ricerche.

Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino valsassinese e i Vigili del Fuoco: le attività di ricerca sono state sospese intorno alle 5 di sabato e mattina e sono riprese poco dopo le 8. Verso le 9.30 di sabato mattina però l'elicottero è stato inviato in codice rosso nella zona impervia: stando a quanto appreso, il cadavere del monzese è stato rinvenuto all'interno della struttura.

Il mezzo aereo, partito da Villa Guardia (Erba) e arrivato in Valsassina verso in mattinata, ha recuperato la salma e l'ha riportata a valle. La macchina dell'uomo, nella serata di venerdì, era stata ritrovata in località Giabbio, nella zona industriale del comune.