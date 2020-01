Malore fatale in azienda: morto un uomo di 56 anni a Concorezzo

Dramma a Concorezzo nella mattinata di martedì. Un uomo di 56 anni è morto dopo aver accusato un malore in azienda, mentre stava lavorando.

L'allarme è scattato intorno alle 8 del 28 gennaio e sul posto sono accorsi a sirene spiegate un'ambulanza e l'automedica in codice rosso. Secondo quanto emerso il 56enne, dipendente della Giovanardi Spa, è stato colto da un infarto mentre stava lavorando. L'uomo - residente in città con la famiglia - è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza in gravissime condizioni e pocoo purtroppo è deceduto.

La tragedia ha scosso l'intera azienda.