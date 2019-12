E' morto l'ex preside monzese Massimo Granata: aveva 64 anni

"Un professore, un Dirigente, ma soprattutto un uomo che ha dedicato ogni istante delle sue giornate al suo Istituto, ai suoi docenti, al suo personale, ai suoi alunni e ai loro genitori. "Ha amato immensamente il suo lavoro e ci ha trasmesso ogni giorno, con grande forza questa sua stessa passione".

Con queste parole l'Istituto Comprensivo Via Foscolo di Monza e la Dirigente Scolastica Elvira Cretella hanno voluto salutare per l'ultima volta l'ex preside Massimo Granata che è morto mercoledì a causa di una malattia degenerativa. Granata aveva 64 anni e dal 2017 era andato in pensione anticipata proprio a causa del male. Dopo una vita passata a insegnare Lettere al Mosè Bianchi era approdato all'Istituto comprensivo via Foscolo come preside e qui ha lavorato per tutta la sua carriera con passione, competenza e dedizione guadagnandosi la stima e l'affetto non solo degli alunni ma anche dei colleghi.

I funerali sono stati celebrati venerdì mattina nella parrocchia Santo Stefano a Sesto San Giovanni, dove abitava.