Malore fatale a Brugherio a Santo Stefano, morto un uomo di 50 anni

Si è sentito male mentre festeggiava con alcuni amici e a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita da parte dei soccorsi. Un uomo di 49 anni è morto nella mattinata di martedì 26 dicembre a Brugherio, al confine con Cologno Monzese.

Il malore fatale è avvenuto intorno alle 9.30 quando il 49enne ha accusato i primi sintomi mentre si trovava all'interno della roulotte-abitazione in un campo in via San Maurizio al Lambro, ospite di alcuni amici.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con un'ambulanza della Croce verde di Pioltello e un'automedica allertate in codice rosso insieme ai carabinieri della stazione di Brugherio. Purtroppo per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito il 49enne pare soffrisse di problemi di cuore.