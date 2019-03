Tragico scontro tra sciatori sulla pista: muore un 49enne di Vimercate

Tragedia sulle piste da sci di Bormio. Domenica mattina uno sciatore brianzolo ha perso la vita in seguito a un violento scontro avvenuto sulle piste del comprensorio sciistico Bormio 2000.

Si tratta di Giovanni Mariani, 49 anni, di Vimercate. Per lo sciatore 49enne purtroppo non c'è stato nulla da fare: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi l'uomo è deceduto. Ferito e trasportato all'ospedale Morelli di Sondalo invece l'altro sciatore coinvolto nell'incidente, anche lui brianzolo, residente a Seregno. Le sue condizioni però non sarebbero gravi.

Insieme ai soccorsi del 118 sulle piste da sci sono intervenuti anche gli agenti della polizia che operano nel comprensorio sciistico che ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e far luce sulla dinamica del tragico scontro che ha portato alla morte del 49enne. I primi a prestare soccorso allo sciatore sono stati proprio gli agenti seguiti dall'équipe medica dell'eliambulanza. L'uomo è morto però un quarto d'ora dopo la tragica collisione.

Il magistrato di turno della Procura di Sondrio, Stefano Latorre, ha disposto per lunedì mattina l'autopsia.