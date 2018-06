Cadavere ritrovato tra i capannoni in rovina dell'ex Snia a Varedo

Ancora un cadavere tra le macerie dell’ex Snia. Giovedì pomeriggio, verso le 17.30, il corpo di un uomo di 50 anni, di origine marocchina, è stato trovato adagiato in uno dei tanti giacigli di fortuna ricavati tra i giacigli abbandonati.

I carabinieri di Desio e i medici del 118 hanno confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. A segnalare la presenza del cadavere è stata una telefonata anonima al numero di emergenza. Sul corpo del cinquantenne non sono stati rinvenuti segni di violenza e la causa del decesso è presumibilmente imputabile a cause naturali.

E’ la seconda volta nel giro di sei mesi che una simile tragedia accade all’ex Snia. Nel febbraio scorso un altro 53enne era stato trovato morto nella stessa area dismessa di via Umberto I. Anche in quel caso si trattava di un cittadino straniero. Il senzatetto era stato colpito da infarto, ma i sanitari non erano riusciti a salvarlo. Il clochard era molto di fame e di stenti.