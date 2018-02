Uomo trovato senza vita all'interno dell'ex Snia a Varedo: morto 53enne

Il cadavere di uomo di circa cinquant'anni è stato trovato martedì pomeriggio a Varedo. Il corpo senza vita è stato rinvenuto all'interno dell'ex Snia in via Umberto I dove l'uomo si presume avesse trovato rifugio da qualche tempo.

A lanciare l'allarme è stato un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora, che ha trovato il corpo esanime del connazionale. Sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Desio è intervenuta un'ambulanza del 118 insieme a un'automedica intervenuta in codice rosso ma il personale sanitario purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare l'uomo che era già deceduto. Si tratta di un senzatetto di origini nordafricane che, secondo i primi riscontri, pare sia deceduto per cause naturali.

Sul cadavere non sono stati riscontrati segni di violenza. Qualche giorni fa risulta che il 53enne abbia accusato alcuni malori ma che abbia preferito non ricorrere alle cure mediche.