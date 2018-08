Non ce l'ha fatta il giovane salvato in extremis a Bellano: deceduto al "Manzoni"

E' deceduto alle ore 16 di lunedì 20 Toni Tiberio, 25enne di origine abruzzese, da anni residente a Vimercate per frequentare l'Università di Bergamo, salvato lo scorso 7 agosto dal pompiere Erik Riva nelle acque del lago, a Bellano (Lecco). Dopo tredici giorni di agonia, l'equipe dell'ospedale "Manzoni" di Lecco che seguiva il caso del giovane ha dovuto dichiararne il decesso, comunicato poco fa dalla struttura ospedaliera.

Il giovane bagnante, che si trovava in compagnia di un amico, è andato in difficoltà probabilmente dopo avere accusato un malore. È stato tratto in salvo da un Vigile del fuoco, nonchè volontario del Soccorso Bellanese, che si trovava nelle vicinanze, Erik Riva. Sul posto sono immediatamente giunti i suoi colleghi del Soccorso Bellanese, ai quali si è aggiunta l'autoinfermieristica.

I paramedici hanno effettuato le manovre rianimatorie con il massaggio cardiaco e dopo circa tre quarti d'ora di operazioni sono riusciti a scongiurare il peggio. Il ragazzo, comunque in gravi condizioni, è stato caricato a bordo dell'elicottero giunto da Sondrio per il trasporto presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.