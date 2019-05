Travolto e ucciso da un treno tra Varedo e Bovisio Masciago: morto un uomo di 55 anni

Tragedia sabato all'alba in Brianza. Un uomo di 55 anni è morto, dopo essere stato investito da un treno, tra Varedo e Bovisio Masciago. Il dramma si è consumato poco prima di Bovisio, lungo la linea gestita da Fnm.

Sul posto poco dopo le 7.30 si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Per l'uomo, A.B., 55 anni, residente a Paderno Dugnano, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Per permettere l'intervento dei soccorsi, la circolazione dei treni, su disposizione di Trenord, è stata momentaneamente sospesa tra le stazioni di Palazzolo e Camnago-Lentate con inevitabili ripercussioni lungo la linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso.