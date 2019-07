Escursionista precipita in un dirupo, morto 74enne di Concorezzo

Da martedì sera non si avevano più sue notizie poi, nella notte di giovedì, il drammatico ritrovamento. Un escursionista brianzolo, originario di Concorezzo, di 74 anni, è stato trovato senza vita in Alta Valle Intelvi, in provincia di Como.

Il corpo senza vita del 74enne, come riferisce La Provincia di Como, è stato trovato dagli uomini del Soccorso Alpino Speleologico impegnati nelle ricerche insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco dopo l'allarme scattato in seguito al suo mancato rientro in albergo. L'uomo è stato individuato in una zona impervia: il 74enne sarebbe caduto in un dirupo trenta metri sotto al livello del sentiero in località Casa Mara.