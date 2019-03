Resta schiacciato sotto un muletto, morto l'operaio di Lissone

Non ce l'ha fatta Valter Cassamagnago, l'uomo di 57 anni, rimasto schiacciato da un muletto in una ditta di via Boltraffio a Lissone mercoledì in tarda mattinata. Nonostante i medici dell'ospedale San Gerardo di Monza abbiano fatto di tutto per salvargli la vita il 57enne è deceduto nel tardo pomeriggio di giovedì: troppo gravi i traumi riportati. Si tratta della quarta vittima sul lavoro in Brianza in pochi giorni dopo gli infortuni mortali di Desio, Lentate sul Seveso e Meda.

L'allarme mercoledì mattina è scattato verso le 11.30 quando nella ditta si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale di Lissone.

I primi a soccorrere l'uomo sono stati i colleghi che hanno tentato di liberarlo dalla morsa del mezzo da lavoro che lo aveva schiacciato. Trasferito a sirene spiegate nell'ospedale monzese in arresto cardiocircolatorio, il 57enne è morto dopo un giorno. Fatali gli sono stati i traumi riportati.