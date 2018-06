Monza, uomo cade nel Villoresi e muore

Dramma sabato pomeriggio a Monza. Un uomo, si tratterebbe di un romeno di trentaquattro anni, è morto dopo essere caduto nel canale Villoresi.

Il cadavere dall'uomo è stato recuperato dall'acqua alle 15.30 in via Borgazzi, a due passi dal centro città. Sembra, stando alle primissime informazioni, che la vittima fosse caduta in acqua - per cause tutte ancora da chiarire - all'altezza di via Solferino per poi essere trasportata dalla corrente.

Poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori del 118 hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, ma quando è stato portato fuori dal canale il 34enne era già morte.

Saranno proprio gli agenti del Commissariato ora a dover ricostruire con precisione i contorni della tragedia. Sembra, stando alle primissime ricostruzioni, che la vittima si sia lanciata in acqua per sfuggire alla polizia dopo un furto.