Tragedia a Monza, dalle acque del Villoresi affiora un cadavere: si indaga

Il corpo senza vita di un anziano è stato recuperato nel canale Villoresi a Monza nella mattinata di giovedì 7 maggio. Il cadavere è stato avvistato da alcuni passanti che hanno notato il corpo galleggiare e hanno dato l'allarme.

I carabinieri del comando provinciale di Monza, aiutati dai vigili del fuoco, hanno recuperato il corpo nei pressi di via Monte Bianco. Il cadavere non è ancora stato identificato e sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Per il momento non è ancora chiara la causa della morte ma gli investigatori hanno fatto sapere che per il momento escludono il "coinvolgimento di terze persone".