Trovato morto nel suo appartamento di Vimercate: indagano i carabinieri

Nella mattinata di lunedì 5 novembre un uomo di 63 anni è stato trovato morto all'interno del suo appartamento, al terzo piano di una palazzina di via Cadorna a Vimercate.

L'allarme è scattato un attimo prima delle 9, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre i carabinieri di Vimercate e i vigili del fuoco. Una volta all'interno dell'appartamento, tuttavia, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 63enne.

Secondo quanto riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano sul corpo del 63enne non sarebbe stato trovato alcun segno di violenza, la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.