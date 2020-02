Coronavirus, altre due morti a Bergamo e nel Lodigiano: 172 i contagi

Quattro morti e oltre centosettanta contagi in Lombardia. Questo il bilancio ufficiale fornito lunedì nel primo pomeriggio in una nota di Regione Lombardia in relazione all'emergenza Coronavirus. Il terzo decesso lombardo era stato comunicato in mattinata: si tratta di un uomo di 84 anni morto a Bergamo, all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Secondo le poche informazioni trapelate sembra fosse ricoverato in ospedale da alcuni giorni. Poche ore dopo poi la comunicazione di un quarto decesso in Lombardia: si tratta di un uomo di 88 anni deceduto a Caselle Landi, nel Lodigiano.

Domenica da regione Lombardia avevano confermato il decesso di una anziana: una 80enne che era ricoverata all'ospedale di Crema nel reparto di oncologia e che era risultata positiva ai tamponi. Pochi giorni prima, invece, una 77enne era morta in casa a Casalpusterlengo: i test post mortem avevano confermato che anche lei aveva contratto il virus, ma - aveva spiegato l'assessore al Welfare Gallera - "anche lei soffriva di altre patologia".

Coronavirus, l'ultimo bilancio dei contagi

L'ultimo bilancio ufficiale dei contagi in Lombardia parla di 172 pazienti positivi al virus, rispetto ai 112 di domenica.

Ad annunciarlo, intorno a mezzogiorno, è stato un comunicato di Regione Lombardia. Tra loro sembra esserci anche un medico del Policlinico di Milano - è il primo caso in città - che era ricoverato all'ospedale Sacco di Milano per una polmonite. A Monza al momento risulta un solo paziente risultato positivo al contagio: un uomo ricoverato in Terapia Intensiva al San Gerardo di Monza dopo un ricovero a Crema. In provincia di Milano, invece, i casi sono tre: un anziano di Sesto ricoverato al San Raffaele e un uomo di Mediglia, che si trova al Sacco.

"Non c'è ancora un vaccino, ha una evidente contagiosità, ma rispetto all'aggressività voglio sottolineare solo 17 sono in terapia intensiva e 53 in totale sono in ospedale", aveva specificato Gallera domenica - durante uno degli ormai classici bilanci -, cercando di tranquillizzare i cittadini.

Ordinanza della regione per Coronavirus

Da lunedì, intanti, sono in vigore tutti i divieti disposti dal governatore lombardo Attilio Fontana che, insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza speciale che decreta la chiusura di tutti "i luoghi di aggregazione" e la sospensione di tutti gli eventi.

L'ordinanza è valida per tutto il territorio regionale fino a "nuovo ordine". Saranno chiusi cinema, teatri, scuole, "musei e altri luoghi di cultura" e dalle 18 saranno chiusi al pubblico pub, bar e discoteche. Sospese anche le celebrazioni religiose e gli appuntamenti sportivi.