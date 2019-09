Lutto a Muggiò, morto Carlo Fossati ex sindaco e presidente del consiglio comunale

E' morto l'ex sindaco di Muggiò Carlo Fossati, attualmente presidente del consiglio in carica. A dare la notizia della scomparsa dell'ex primo cittadino, è stata la stessa amministrazione comunale.

"Quest’oggi la nostra Città piange la scomparsa del dott. Carlo Fossati, Presidente del Consiglio Comunale in carica, già Sindaco dal 2004 al 2009" si legge nell'annuncio. "Un uomo di straordinaria umanità e generosità che per numerosi anni si è messo al servizio del prossimo come Primario Medico e come Sindaco attento alle necessità dei più deboli".

Nel 2017 Fossati fu insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. I funerali si terranno sabato pomeriggio alle ore 14 presso la Parrocchia S. Giuseppe.