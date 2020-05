Malore improvviso per soccorritore: cordoglio per la scomparsa di Carlo Frigerio

Il malore improvviso in strada, a pochi passi dalla sua abitazione domenica in tarda serata, poi l'arresto cardiaco. Quando a ridosso di viale Lombardia, a Monza, la sera del 3 maggio sono arrivati i soccorsi con un'ambulanza, i "colleghi" lo hanno riconosciuto subito. Infinite volte era stato proprio lui a indossare la divisa e a soccorrere chi aveva bisogno di aiuto e, talvolta, a salvare vite. Carlo Frigerio, 51 anni, ex dipendente della Croce Rossa di Brugherio, non ce l'ha fatta: è stato stroncato da un malore improvviso.

I tentativi di salvargli la vita sono stati purtroppo inutili. Dopo le manovre di rianimazione iniziate in posto l'ambulanza è ripartita a sirene spiegate alla volta dell'ospedale San Gerardo, lo stesso nosocomio dove Frigerio lavorava e dove poi è deceduto. Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati per il soccorritore 51enne da parte di chi lo aveva conosciuto.

Ex dipendente della Croce Rossa di Brugherio, padre di famiglia, era stato anche vigile del fuoco volontario. Un pensiero all'ex collega l'hanno rivolto anche gli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Lissone: "Il distaccamento dei vigili del fuoco di Lissone esprime la propria vicinanza al dolore della famiglia per la perdita dell’amico Carlo Frigerio" si legge in un messaggio di cordoglio condiviso con la cittadinanza.