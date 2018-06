Morto l'ex sindaco Pier Franco Bertazzini, lunedì giornata di lutto cittadino

E' morto all'età di 97 anni l'ex sindaco di Monza, Pier Franco Bertazzini.

Lunedì 11 giugno nel capoluogo brianzolo è stato proclamato il lutto cittadino per la scomparsa dell'ex primo cittadino, sindaco negli anni Settanta, insegnante, preside e grande personalità pubblica, conosciuto da tutti come il "Professore".

"Il Sindaco Dario Allevi, la Giunta e il Consiglio Comunale partecipano al cordoglio dell'intera città di Monza per la scomparsa del Prof. Pierfranco Bertazzini, ex Sindaco e grande personalità pubblica, da tutti stimata e riconosciuta" si legge in una nota del municipio.

I funerali sono in programma per lunedì 11 alle 15.30 presso la chiesa di San Gerardo e in occasione delle esequie è stata indetta una giornata di lutto cittadino: le bandiere delle sedi comunali saranno a mezz'asta e anche gli esercizi commerciali sono invitati a condividere simbolicamente questo momento.

"Il Prof. Bertazzini ha dato davvero tanto a Monza e so bene quanto i monzesi gli hanno voluto bene. Lunedì daremo l’ultimo saluto ad un vero e proprio punto di riferimento di un’intera comunità, amato da tutti" ha spiegato il sindaco Allevi.