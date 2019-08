Sta male mentre fa il bagno, morto Said "pilastro" della comunità islamica di Carnate

E' Said Hagar, 41 anni, residente a Carnate, la vittima della tragedia consumatasi a Ferragosto a Cornate d'Adda. L'uomo, per cause in corso di accertamento, si è sentito male mentre era in acqua, nell'Adda, intento a fare il bagno. Subito è scattato l'allarme e sul posto, in via Alzaia, davanti a decine di persone accorse sulle rive del fiume per trascorrere la giornata di festa, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Vimercate.

Purtroppo però le condizioni del 41enne, referente della Comunità Islamica di Carnate, sono apparse fin da subito molto gravi. Soccorso in acqua, Said Hagar è stato poi trasportato sull'altra sponda del fiume, all'altezza di Medolago dove l'èquipe medica del 118 l'ha trasferito in codice rosso in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo. Al momento dell'intervento dei soccorsi l'uomo era già in arresto cardio-circolatorio. Purtroppo inutili le manovre di rianimazione praticate dal personale sanitario: il 41enne non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura ospedaliera.

La Comunità Islamica di Monza e Brianza ha voluto ricordare Said con un messaggio di cordoglio. "Si è trasferito alla misericordia di Dio, oggi, il buon fratello, il professore Said".

Parole d'affetto sono arrivate anche dal Centro Culturale di Carnate: "Con tristezza abbiamo ricevuto la notizia della morte del fratello amministratore delegato del Centro Centre Culturale Carnate in un incidente d'annegamento" si legge in un post sui social.