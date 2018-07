Cadavere nel Villoresi, trovato senza vita un uomo

Il corpo senza vita di un uomo di circa settant'anni è stato rinvenuto nel canale Villoresi a Monza.

L'allarme è scattato in zona Boscherona intorno alle 15 di mercoledì pomeriggio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco da Desio insieme a un'automedica e un'ambulanza del 118 e al personale della polizia di Stato.

Il cadavere dell'uomo, di cui al momento non si conoscono e generalità, è stato recuperato in un tratto di acqua poco distante dalla squadra sommozzatori e il personale sanitario ha constatato il decesso. Non è nota la dinamica dell'accaduto e al momento non è esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella di un tragico incidente o di un gesto volontario.

Secondo quanto reso noto dalla Questura si tratta di un uomo dai capelli grigi, corporatura esile, alto circa 160 cm e senza documenti. Al momento del rinvenimento non sono stati trovati monili o anelli addosso al cadavere. L'uomo aveva indosso una camicia grigia a righe e pantaloni bermuda mimetici, occhiali con montatura grigia e scarpe da ginnastica marroni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per il rilevamento delle impronte ed il medico legale. Il corpo non presenta segni evidenti di violenza.

Solo qualche settimana fa nel canale Villoresi era stato rinvenuto un altro corpo senza vita. In quell'occasione si era trattato di un uomo che, dopo aver commesso un furto, per sfuggire alla polizia si era lanciato in acqua ed era morto annegato.