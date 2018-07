Monza, polizia locale controlla un cantiere: bloccati i lavori per una nuova "moschea"

Un cantiere di una "moschea" bloccato e una sanzione per abuso edilizio. È il risultato di un controllo degli agenti della polizia locale di Monza in un ex negozio di via Galilei 24. La notizia è stata resa nota dal municipio con una nota.

I vigili urbani, intervenuti dopo le segnalazoni di alcuni cittadini, hanno riscontrato irregolarità nell’esecuzione di opere edili interne, particolarmente riferite alla costruzione di una scala interna che mette in comunicazione due unità immobiliari dell’edificio stesso.



Al proprietario è stato contestato l’abuso edilizio con le conseguenti sanzioni del caso, mentre l’Assessore alla Sicurezza conferma che "gli agenti vigileranno attentamente sulla corretta destinazione d’uso dei locali, che non possono essere adibiti a luogo di culto, pertanto lì non potrà sorgere di certo una moschea".