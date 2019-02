Monza, conducente finisce il turno e carica il suo scooter sul bus per tornare al deposito

Sabato sera. Monza. Ore 20.34. Un autobus fuori servizio di Net si ferma alla fermata di via Manzoni. Non c'è nessuno ad aspettarlo, ma l'autista abbassa la pedana che normalmente utilizzano i disabili, poi scende per strada e carica uno scooter. Infine risale a bordo e riparte verso il deposito di via Aspromonte. E la scena non passa inosservata: dal palazzo di fronte un cittadino nota quello che sta accadendo, prende lo smartphone e scatta una foto. Foto che pochi istanti dopo è stata caricata sul nostro giornale come "segnalazione".

Il fatto è successo sabato 23 febbraio, l'autista — come riferito dall'ufficio stampa della società che si occupa del servizio pubblico — è stato individuato e nei suoi confronti "saranno presi provvedimenti". Nord Est Trasprti, società del gruppo Atm, secondo quanto riferito da un portavoce, è risalita all'identità del conducente attraverso le telecamere installate all'interno dell'autobus.

Le motivazioni

Non è ancora chiaro perché l'autista abbia usato un mezzo pubblico come un "carro attrezzi". Dall'azienda non c'è nessuna spiegazione ufficiale, ma secondo quanto trapelato pare che l'autista sia "tornato a prendere" il proprio scooter. In breve: l'uomo pare abbia preso servizio proprio in via Manzoni, dove sarebbe arrivato in sella al suo scooter.

A turno finito, anziché portare il pullman in deposito e tornare a piedi in via Manzoni (circa un chilometro e trecento metri di distanza, 15 minuti a piedi), l'autista pare abbia preferito caricare lo scooter sul mezzo pubblico. Insomma: pare lo abbia fatto per abbreviare i tempi per tornare a casa dopo il lavoro.

Un precedente

Un fatto simile era accaduto a Roma nei giorni scorsi dove un conducente dell'Atac, a fine turno, era ritornato a casa proprio alla guida di un pullman e lo aveva parcheggiato nel vialetto sotto casa.