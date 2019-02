Travolgono una donna, non la soccorrono ma la portano a casa: denunciati due pensionati

Hanno investito una donna con la loro Fiat Panda, provocandole un forte dolore all’anca. Ma anziché portarla al pronto soccorso, l’hanno caricata in auto e l’hanno portata a casa. Per questo una coppia di coniugi – 71 e 63 anni, di Muggiò - sono finiti nei guai, e denunciati dai carabinieri per omissione di soccorso. La vicenda è accaduta mercoledì pomeriggio in via Rimembranze, a Muggiò.

Quando i due pensionati hanno lasciato la signora a casa, la donna stava bene, anche se accusava alcuni dolori. Poche ore dopo però la vittima ha manifestato dolori lancinanti. Trasportata dai parenti al pronto soccorso, è stata sottoposta a un intervento all’anca.

I sanitari hanno chiamato i carabinieri di Desio. I militari hanno voluto sapere chi aveva trasportato a casa la donna. Non è stato difficile risalire ai due pensionati, che sono stati denunciati a piede libero.