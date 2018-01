Muggiò, furto in farmacia: ladri sfondano la vetrata con un tombino

In cerca di qualcosa per sfondare la vetrina della farmacia comunale di via Primo Maggio, domenica sera alcuni ladri non sono andati troppo per il sottile: hanno sradicato un tombino dalla strada e lo hanno gettato contro la vetrata.

Colpito da un oggetto metallico pesante, il vetro è andato in mille pezzi. Tanto rumore e fatica, e un grosso danno, per un bottino tutto sommato modesto: 200 euro, ottenuti forzando il registratore di cassa.

Ora i carabinieri di Desio stanno indagando per rintracciare i ladri, immortalati dalle telecamere a circuito chiuso puntate sulla farmacia. I malviventi inoltre hanno lasciato anche nel negozio numerose tracce del loro passaggio: molte, utili alla loro identificazione.