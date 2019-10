Infortunio a Muggiò, uomo colpito da un tubo di cinquanta chili alla testa: soccorso 55enne

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 3 ottobre a Muggiò. Intorno alle 11 i soccorsi del 118 sono intervenuti alla Gamma Officine Meccaniche di via Brianza in codice rosso. Qui, secondo quanto al momento ricostruito, un uomo di 55 anni sarebbe rimasto ferito alla testa in seguito alla caduta di un tubo di circa cinquanta chili da un'altezza di diversi metri.

Immediatamente soccorso, il 55enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Secondo quanto reso noto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, l'uomo era sveglio al momento dell'intervento dei soccorsi. In azienda sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Muggiò e il personale dell'Ats al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.