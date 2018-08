Dramma a Muggiò, donna di 56 anni trovata morta in casa: non rispondeva da giorni

Una donna di 56 anni è stata trovata morta martedì pomeriggio nella sua abitazione di via Casati a Muggiò, in Brianza. A trovare il cadavere della donna sono stati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco: erano stati allertati dal fratello della donna che, non sentendola da qualche giorno, si era preoccupato e aveva allertato le forze dell'ordine.

I vigili del fuoco e i militari hanno forzato la porta dell'abitazione e hanno trovato il corpo; secondo quanto trapelato sembra che non avesse nessun segno evidente di violenza: si tratterebbe di morte naturale.