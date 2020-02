Guida ubriaco e va a sbattere contro quattro auto: denunciato e patente ritirata

Si è messo alla guida di un Suv Toyota, nonostante avesse un tasso alcolico pari a 1,86 (oltre il triplo del limite di legge). Poco prima delle due di domenica notte, il 23enne, studente di Muggiò, ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere a forte velocità contro quattro auto in sosta che sono state gravemente danneggiate nell'impatto. Distrutta anche la vettura del 23enne, rimasta sulla strada dopo aver sbattuto una delle auto in sosta contro un cancello.

Alcuni avventori di un locale, che stavano attendendo il giovane per proseguire una festa tra amici a cui avrebbe dovuto prendere parte anche il 23enne, dopo aver assistito all’incidente, hanno spostato il Suv, portandolo cinquecento metri più avanti, forse sperando così di evitare che i carabinieri si accorgessero di quanto era accaduto. Ma i militari hanno denunciato il 23enne per guida in stato di ebbrezza e gli hanno ritirato la patente.