Tenta di farla franca con 20 dosi di coca e 1.800 euro: preso

Venditore di auto nell’orario di lavoro. Spacciatore, nel tempo libero. La doppia vita di un 24enne di Muggiò è stata smascherata dai carabinieri di Desio, che lunedì pomeriggio lo hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. I militari lo hanno arrestato in flagrante, dopo averlo seguito e pedinato per 15 giorni. Sotto sequestro sono finite 20 dosi di polvere bianca e 1.800 euro in banconote di piccolo taglio.

L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose a un 41enne concittadino. La perquisizione domiciliare ha fatto emergere i soldi e la droga, nascosta in alcuni cespugli nel giardino condominiale. Almeno quattro le consegne che sarebbero state monitorate dagli uomini dell'Arma durante il servizio. Alcune anche presso bar e locali notturni della zona. Sotto sequestro è finita anche la sua auto, dentro la quale nascondeva il materiale per il confezionamento.