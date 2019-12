Muggiò, donna di 81 anni truffata da finti tecnici gas: spariti i gioielli di una vita

Una donna di 81 anni, residente in via Monte Pasubio, a Muggiò, è stata truffata da due finti tecnici del gas. E’ accaduto giovedì scorso alle 16.50. Per convincere l’anziana che l’impianto della caldaia era difettoso, gli impostori hanno anche spruzzato del gas nell’aria.

Entrati in casa, hanno iniziato a guardare ovunque, riuscendo a impossessarsi dei gioielli di famiglia. L’importo dei preziosi, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere rilevante.

Mentre era in corso la truffa, il maresciallo della stazione di Muggiò era all’oratorio San Giuseppe proprio a tenere lezioni antitruffe agli anziani.