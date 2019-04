Abbandona sacchi di scarti alimentari e rifiuti in strada: rintracciato e multato

Ha prestato il furgone a un conoscente che l’ha utilizzato per abbandonare rifiuti e resti alimentari in strada a Villasanta, al confine con Monza.

L’uomo però è stato rintracciato grazie a un’indagine avviata dagli agenti della polizia locale che lo hanno sanzionato. I fatti sono avvenuto domenica 31 marzo quando al comando della polizia locale è giunta una segnalazione relativa a un abbandono di rifiuti lungo la strada che porta a Cascina Blandoria.

Il tempestivo intervento del personale ha consentito di avviare subito le indagini anche grazie alle informazioni reperite proprio da un sopralluogo tra i rifiuti. Gli accertamenti hanno condotto al datore di lavoro di un trasportatore ma presto si è scoperto che quest’ultimo non era l’autore della violazione. L’uomo infatti aveva prestato il suo furgone a un conoscente che l’ha utilizzato per caricare e poi abbandonare i rifiuti. Per il responsabile è scattata una sanzione di 50 euro e l’obbligo di smaltimento e ripristino.