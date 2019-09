Guida una moto senza patente, revisione né assicurazione, multa da oltre 6mila euro

Maxi multa da oltre seimila euro per un uomo a Caponago. Nei giorni scorsi il conducente è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore che, dai controlli effettuati dagli agenti della polizia locale, non è risultato essere in regola.

Una volta fermato, il mezzo è stato sottoposto ad alcuni accertamenti ed è emerso che il veicolo era sprovvisto di assicurazione e non era stato sottoposto a nessuna revisione. Il conducente inoltre guidava nonostante fosse senza patente perchè revocata

"Grazie all'uso della tecnologia di cui si sta dotando la Polizia Locale di Caponago siamo i grado di effettuare controlli mirati e sanzionare i casi più gravi e pericolosi per la circolazione stradale" ha spiegato Monica Buzzini, sindaco di Caponago che ha reso noti sui social i risultati dell'intervento.

In totale al motociclista sono state comminate sanzioni per 6.193,00 euro e la moto è stata sottoposta a fermo per sequestro di tre mesi.