Guida senza patente nè assicurazione, maxi multa per un milanese a Bovisio Masciago

Guidava senza patente e nemmeno assicurazione, con un veicolo non sottoposto a revisione. Multa "record" a Bovisio Masciago per un sessantenne milanese.

L'uomo nei giorni scorsi è stato pizzicato a Bovisio Masciago, in via Roma, dagli agenti della polizia locale del comando cittadino impegnati in un controllo stradale. Il personale ha fermato proprio la vettura del sessantenne che è risultato al volante sprovvisto di documento di guida. L'uomo però non aveva soltanto dimenticato a casa la patente ma gli era stata revocata tempo fa. E così è scattata una multa da 3.577 euro.

Ma gli accertamenti degli agenti, e i guai dell'automobilista, non sono finiti qui: il veicolo che guidava il sessantenne è risultato sprovvisto di assicurazione e non sottoposto a revisione. L'auto è stata sequestrata e l'uomo si è rifiutato di prendere in carico il veicolo. La multa è quindi lievitata e la sanzione record comminata all'uomo, per la somma delle violazioni commesse, ha raggiunto la cifra record di 6.500 euro.