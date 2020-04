Monza, paga la multa (salata) in posta con soldi falsi: scoperto e denunciato

Ha nascosto i soldi falsi tra le banconote vere, usando tagli diversi così da tentare di confondere chi avrebbe trovato allo sportello. Ma il cassiere non si è lasciato ingannare e si è subito insospettito quando ha notato che l'uomo che si era presentato in posta per pagare una sanzione, dalla cifra elevata, stave cercando di usare soldi falsi.

Così nell'ufficio postale di corso Milano a Monza sono arrivati i carabinieri e sono iniziati i guai per un ragazzo di trent'anni, straniero, regolare in Italia. Per il giovane è scattata una denuncia per spendita di monete false.