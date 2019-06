Alcol vietato nei luoghi pubblici a Seregno: multe fino a 500 euro

Multe fino a 500 euro per chi beve alcolici nei luoghi pubblici. A Seregno è stata prorogata fino al prossimo 3 novembre l’ordinanza anti-alcol. La misura, estesa anche al periodo estivo, prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche in spazi ed aree pubbliche diversi da quelli destinati alla somministrazione. Per i trasgressori, sono previste sanzioni fino a 500 euro.

Finalizzata a prevenire e contrastare situazioni di degrado nelle strade e nelle piazze, l’ordinanza, introdotta nel novembre 2018, “è uno strumento giuridico grazie al quale può diventare maggiormente incisiva l’azione di controllo del territorio da parte della Polizia Locale” spiegano dal municipio. Da novembre ad oggi sono state una decina le sanzioni comminate e le violazioni accertate.

“L’ordinanza contro il consumo di alcolici in aree pubbliche è una componente di un più articolato percorso che ci prefiggiamo di percorrere verso una città più vivibile e sicura. L’ordinanza, infatti, deve essere coniugata con una più incisiva attività di presidio del territorio da parte della Polizia Locale, che stiamo attrezzando in questo senso, e delle altre Forze dell’Ordine, con il quale abbiamo instaurato un proficuo percorso di collaborazione. Sappiamo che molto c’è da fare, ma siamo certi che – anche con la collaborazione dei cittadini – riusciremo a migliorare la sicurezza nella nostra città” ha spiegato il sindaco Alberto Rossi.