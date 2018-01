Meda, 1600 multe da ottobre: record di sanzioni al passaggio a livello

Milleseicento multe dall’ottobre scorso a oggi. Un record per il semaforo di fronte al passaggio a livello di via Cadorna a Meda. Si tratta di uno dei punti più trafficati della città e in particolare nelle ore di punta sono tanti gli automobilisti che, pur di passare in tempo, scongiurando un’attesa lunga anche una decina di minuti, passano con il giallo, qualche volta con il rosso.

Ma l’occhio elettronico non perdona, e il conto è salato: 163 euro, che scendono a "solo" 114 se si paga subito. La bufera si è trasferita sul web, dove decine di automobilisti e di residenti hanno rivolto commenti anche aspri contro l’amministrazione comunale. E in particolare contro il comando della polizia locale, che però replica: "Il codice della strada è chiaro. Non si passa con il semaforo roso e chi non rispetta le regole commette un’infrazione. La telecamera, appena parte il semaforo rosso, produce otto fotogrammi oltre ad un video che filma tutta la sequenza". Non ci sono alternative, dunque, ma gli automobilisti non sono certo soddisfatti.

Negli ultimi mesi oltre 100mila euro sono entrati nelle casse del comune grazie alla telecamera puntata sul passaggio a livello di via Cadorna.