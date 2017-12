Ordinanza contro i botti e i petardi a Capodanno a Monza: multe fino a 450 euro

No a botti, petardi e fuochi d'artificio a Monza la notte di San Silvetro. Come anticipato qualche settimana fa, il sindaco Dario Allevi ha deciso di vietare i botti di Capodanno per salvaguardare l'incolumità dei cittadini e degli amici a quattro zampe.

L'ordinanza 310/2017, di carattere contingibile e urgente, è stata siglata nella mattinata di venerdi' 29 dicembre. Il documento vieta l’utilizzo di botti, petardi e fuochi d’artificio nei luoghi pubblici o aperti al pubblico della città, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno.

Divieti

Il divieto, che ha ottenuto anche il via libera da parte della Prefettura di Monza, scatterà sabato 30 dicembre e durerà fino a tutto l’1 gennaio 2018. Tra i luoghi oggetto dei divieti dell'ordinanza ci sono l'area monumentale - centro storico, il Parco e Villa Reale compresi i giardini, l’ospedale, i centri ed istituti di cura e salute nella fascia entro 300 metri dagli ingressi; parchi e giardini entro 300 metri dagli ingressi, le aree mercatali nei giorni e nelle ore di svolgimento del mercato con estensione ai 150 metri dalla delimitazione dell’area, i luoghi di culto, luoghi di aggregazione e di ritrovo, pubblici esercizi entro 50 metri dagli ingressi. I divieti, inoltre, si estendono anche alle aree private qualora l’utilizzo dei fuochi pirotecnici possa avere effetti su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

Multe

L’ordinanza prevede per i trasgressori una sanzione amministrativa da 150 a 450 Euro, secondo le modalità stabilite dalla L. 689/1981. Delle violazioni commesse dai minori risponderà chi esercita la potestà genitoriale.

Il commento del sindaco

“Vorrei evitare a Monza il bollettino di guerra a cui siamo purtroppo abituati nelle cronache del primo giorno dell’anno – spiega il Sindaco Allevi – anche perché i feriti spesso sono minori, più esposti a disattenzioni e incidenti. Poi penso anche agli amici a quattro zampe e alla tutela della loro salute: credo sia giusto evitare loro traumi inutili causati da esplosioni e scoppi”.

“Quest’anno in particolare – aggiunge il Sindaco – vi è anche un aspetto ambientale importante cui prestare massima attenzione, che è quello delle polveri sottili provocate dai fuochi, così come ricordato da Regione Lombardia”.

Sicurezza in città

Monza punta a vivere un Capodanno all'insegna della sicurezza. Il Comando dei vigili, per la notte di S. Silvestro, ha raddoppiato gli agenti in servizio nelle pattuglie esterne, per un maggiore presidio del territorio.