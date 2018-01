Abbandono abusivo di rifiuti sulla provinciale, due denunce e multe per undicimila euro

Quasi undicimila euro di multe, due denunce e diciotto cittadini sanzionati. Continua l'impegno della provincia di Monza e Brianza per ripulire la strada provinciale 13 Monza-Melzo dai rifiuti abusivi e scoraggiare l'abbandono di spazzatura nel tratto che ormai si è trasformato in una discarica abusiva.

L'attività è svolta in collaborazione con Cem Ambiente e nei prossimi giorni è in programma una nuova operazione di pulizia delle piazzole: sui riufiuti e sui sacchetti abbandonati raccolti saranno condotte le verifiche sanzionatorie, con l’apertura di ogni singolo incarto.

Da ottobre a dicembre 2017 sono stati contestati 18 verbali in materia di abbandono rifiuti per un valore complessivo pari a 10.800 Euro (ai sensi del D.Lvo 152/06, art. 192 comma 1 che prevede una sanzione amministrativa estinguibile in misura ridotta con il pagamento di 600 euro- min.300 max1800 euro - e l’obbligo di ripristino dei luoghi oggetto di abbandono). Sono ancora in corso le attività di valutazione ed accertamento su ulteriori documenti e sui codici di alcuni ecuosacchi che si concluderanno con l’invio della contestazione delle violazioni ai responsabili identificati.

Nel corso dell'attività sono scattate anche due denunce penali con notizie di reato alla Procura della Repubblica di Monza per abbandoni di rifiuti in cui sono state identificate le imprese responsabili.

“Proseguiamo con tenacia la lotta contro l’inciviltà con i primi risultati delle verifiche sanzionatorie grazie all’attività dei nostri agenti e la collaborazione preziosa di Cem Ambiente: le risorse che saranno introitate attraverso le contravvenzioni saranno utilizzate per potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio e controllo sulle strade provinciali" ha detto il Presidente Roberto Invernizzi.