Lissone, controlli VeloOk in via Cattaneo: nove veicoli multati in quattro ore

Nove auto su milleottocento veicoli oltre il limite di velocità. Questo il bilancio dei controlli effettuati a Lissone, in via Cattaneo, nei giorni scorsi dove la polizia locale ha dato il via ai controlli con le nuove colonnine VeloOk recentemente installate in diverse arterie della città per incrementare la sicurezza stradale, disincentivare la velocità e ridurre il numero degli incidenti stradali.

In quattro ore di attività, dalle 14.30 alle 18.30, nel tratto sono transitate 1800 vetture e solo nove tra questi veicoli hanno superato il limite di velocità massimo consentito. La velocità oraria media rilevata è stata sessantaquattro km/h, meno di quindici chilometri orari oltre il limite consentito.

Dove si trovano le postazioni "VeloOk"

Due box mobili si troveranno in via Cattaneo. In via Monza e in via Lecco saranno collocate altrettante strutture. Dodici saranno i cartelli per indicare il Controllo elettronico della velocità. Si punta certo anche sull’effetto dissuasivo e preventivo. Con una novità, non piacevole per gli automobilisti: i sei velox saranno mobili e potranno essere spostati in strade diverse, per non dare punti di riferimento certi ai conducenti ed indurli a percorrere le vie della città con prudenza.

"Nessuno – aveva specificato, presentando la campagna di sicurezza, il comandante della polizia locale, Ferdinando Longobardo - potrà avere la certezza che dentro vi sia il dispositivo di controllo della velocità e questo porterà il conducente a usare prudenza e a rallentare".