Maxi controlli della polizia in centro a Monza: vende alcolici ai minori, locale sanzionato

Maxi controllo degli agenti del commissariato di viale Romagna per le vie della Movida di Monza nella serata di venerdì 13 luglio. Risultato? Locali del centro battuti palmo a palmo e una multa salata per il titolare di un bar.

Durante i controlli amministrativi i poliziotti hanno beccato l'esercente mentre serviva bevande alcoliche a ragazzi minori di 18 anni. Per questo motivo nei suoi confronti sono state staccate tre sanzioni amministrative per un importo di oltre 600 euro, per la precisione: 666, 67 euro.