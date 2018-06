Evade dai domiciliari, cerca di nascondersi nel bagno del bar: carabinieri circondano il locale

Il tribunale lo aveva messo agli arresti domiciliari. Ma lui aveva protestato, perché chiuso in casa non poteva lavorare e guadagnarsi da vivere. Martedì i carabinieri di Seregno lo hanno sorpreso in un noto bar, nel centro storico di Seregno.

L’uomo, 40 anni, operaio di Seregno, quando si è accorto che i militari lo avevano scoperto, si è nascosto nel bagno del locale. Ma l’espediente è servito a poco: dopo aver circondato l’esercizio commerciale, i carabinieri hanno perquisito anche i bagni, bloccando il 40enne mentre tentava di fuggire da una finestra. Ora è stato portato in carcere a Monza.