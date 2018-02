Nuova veste e servizi più moderni, inaugurato il reparto di Nefrologia dell'ospedale di Desio

E' stato inaugurato il nuovo reparto di Nefrologia all'ospedale di Desio dopo la fine dei lavori di restauro e risanamento conservativo che avevano interessato l'area al quinto piano della struttura.

Il reparto, interessato da un restyling e da una riorganizzazione sanitaria, è stata ammodernato grazie a un apposito finanziamento regionale. Il progetto prevede un’area di degenza e un’area medico-infermieristica con i relativi spazi per i servizi di supporto. Il reparto è composto da dodici posti letto di degenza ordinaria accreditati, con stanze da due letti con bagno e una stanza dedicata al ricovero solventi; 18 i posti dialisi, oltre ad un posto tecnico Mac, Macroattività Ambulatoriale Complessa, una nuova modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative e un letto di day hospital.

Qui ogni giorni medici e infermieri si prendono cura dei pazienti occupandosi di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie mediche del rene e delle vie urinarie al controllo e monitoraggio dell’insufficienza renale cronica per rallentarne l’evoluzione verso l’uremia e ridurne le possibili complicanze. La gestione e il trattamento dell’insufficienza renale acuta, la pianificazione e gestione della terapia sostitutiva della funzione renale nei pazienti uremici mediante trattamento con emodialisi o dialisi peritoneale, la collaborazione con i centri Trapianto di riferimento nella gestione dei pazienti in lista trapianto e dei pazienti portatori di trapianto renale. La Struttura partecipa a protocolli di ricerca clinica nazionali e internazionali nel campo della dialisi peritoneale, emodialisi, metabolismo calcio-fosforo, anemia.

“Con questa realizzazione si conferma la centralità del presidio ospedaliero di Desio nella strategia della ASST di Monza – sottolinea il Direttore Generale Matteo Stocco – che prevede il potenziamento di cure specialistiche a particolare rilevanza territoriale, idoneo allo sviluppo della presa in carico dei pazienti cronici così come previsto da Regione Lombardia”.

Alla guida dell’Unità operativa c’è il dott. Federico Pieruzzi: “La Nefrologia è caratterizzata da una strutturale interdipendenza dei servizi forniti al paziente in ragione della naturale evoluzione delle forme di insufficienza renale cronica in dialisi e nel trapianto. È necessario dispiegare dei servizi in grado di rispondere ai bisogni del nefropatico sia in termini di continuità di cura che in termini di accessibilità della stessa. In quest’ottica i lavori eseguiti e l’apertura del nuovo reparto miglioreranno le prestazioni e i servizi”.

All'inaugurazione mercoledi è stato presente anche il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala: “Abbiamo la migliore sanità in Europa. Ciò nonostante, piano piano, vogliamo continuare a guardare al futuro. Abbiamo il più grande turismo sanitario in Italia: la maggior parte degli italiani vengono a farsi operare e curare in Lombardia. Per questo stiamo investendo anche sull’ospedale di Desio, una delle eccellenze di questo territorio. Avremo uno dei Pronti soccorsi più efficienti della Lombardia, lanceremo quattro/cinque reparti che saranno tra i top della Lombardia dove i primari saranno messi in grado di erogare servizi di qualità. Ne è un esempio il reparto di Nefrologia che andiamo ad inaugurare oggi”.