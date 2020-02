Parcheggio vuoto, transenne e negozi chiusi: al centro commerciale un sabato "surreale"

Il parcheggio deserto di sabato pomeriggio. Le serrande abbassate, sulle vetrate dei negozi vuoti gli avvisi di chiusura. Le attività si sono arrese alla realtà dei fatti in quello che è uno dei centri commerciali più grandi della provincia di Monza e Brianza, a Busnago. Qualche marchio invece resta chiuso ma si apre da sè nuove strategie di vendita e si reinventa, offrendo ai clienti sconti per lo shopping sullo store online oppure invita chiunque voglia fare acquisti nelle giornate di sabato o domenica a visitare il negozio più vicino. Per non costringere i clienti a rinunciare agli acquisti. E non vedere sfumare del tutto gli incassi.

Il cielo plumbeo di un sabato pomeriggio di fine inverno che - se non fosse stato per l'ordinanza di chiusura dei negozi - avrebbe fatto accorrere al centro commerciale migliaia di persone che avrebbero affollato i corridoi della galleria che invece appare deserta, transennata e con le serrande dei punti vendita abbassate.

Qualcuno si ferma davanti alla porta a vetri dell'ingresso, sorpreso perchè l'apertura automatica non si aziona. Dentro tutto è spento. Un cartello chiarisce subito il perchè: gli ingressi secondari dello shopping center sono stati chiusi e all'interno sono in funzione e aperti al pubblico solo il supermercato e un negozio di alimentari. Anche qui però - almeno oggi - i clienti hanno deciso di non fare la corsa alle scorte alimentari.