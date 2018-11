Cibo scaduto sugli scaffali, negozio etnico nei guai: sanzionato con multe per 6mila euro

Nella giornata di venerdì 9 novembre gli agenti della polizia locale di Monza hanno staccato una multa da oltre 6mila euro per un negozio pakistano di via Tiepolo. Il motivo? Gli agenti avrebbero trovato sugli scaffali del negozio alimenti scaduti e altri cibi senza la corretta indicazione della provenienza e della quantità. La notizia è stata resa nota dal comando di via Marsala.

Non solo, per il titolare del negozio è scattato un verbale anche per il mancato rispetto delle procedure di "autocontrollo" basato sui principi della Haccp, insieme di procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti. Tutta la merce è stata sequestrata.